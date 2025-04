EUROPA

DJ brasileira é presa acusada de comandar rede de prostituição em Portugal

Rebeka Episcopo, conhecida como Beka, é acusada de envolvimento com uma rede de prostituição de luxo de mulheres brasileiras

A DJ brasileira Rebeka Episcopo, conhecida como Beka, foi presa em Portugal na última terça-feira (2/4), acusada de envolvimento com uma rede de prostituição de luxo de mulheres brasileiras.>

Além dela, outras quatro pessoal foram detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), incluindo um policial que estava afastado do trabalho por tempo prolongado. As informações são do site Público, de Portugal.>