ACIDENTE

Duas pessoas são resgatadas com vida após ponte desabar nos EUA; buscas continuam

Temperatura no rio é de 9ºC

Após a queda de uma ponte em Baltimore, duas pessoas foram resgatadas do Rio com vida. Uma delas estava em estado grave, segundo as autoridades americanas. A temperatura na água é de cerca de 9ºC, o que pode causar hipotermia.