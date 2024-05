"NANA RUSSA"

Influencer russa morre na China após tomar remédios para ressaca

Uma influenciadora russa, de 31 anos de idade, morreu na China após ingerir analgésicos contra a ressaca. A mulher ainda ficou internada por 38 dias antes de falecer no último domingo, 5. Ela era conhecida como "Nana Russa".

A mulher se mudou da Rússia para estudar na província de Guizhou, na China, há um ano. Enquanto estudava, ela conheceu o tatuador local, Wang Tao, e decidiu ficar no país com ele depois que começaram um relacionamento.

Ela compartilhava sua história de amor com Tao e logo ganhou seguidores nas redes sociais chinesas, onde ganhou o apelido de "Nana Russa". Em seu tempo de vida, acumulou mais de 60 mil seguidores no Douyin, a versão chinesa do TikTok.