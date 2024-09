MELHORAR A SAÚDE MENTAL

Empresário chinês cria folga para funcionários com tristeza; entenda

Ainda no evento, o presidente da empresa explicou que os funcionários podem determinar livremente o próprio tempo de descanso, já que o objetivo dessa licença é ter um ambiente de trabalho parecido com os europeus, com mais liberdade para criar e descansar. As empresas asiáticas são conhecidas mundialmente por terem longas jornadas de trabalho.