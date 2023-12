NO ESPAÇO

EUA lançam avião espacial militar secreto com ajuda da SpaceX

O avião espacial X-37B do exército dos EUA decolou na noite desta quinta-feira, 28, em outra missão secreta que deve durar pelo menos dois anos. O avião espacial decolou a bordo do foguete Falcon Heavy da SpaceX do Centro Espacial Kennedy da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), com mais de duas semanas de atraso devido a problemas técnicos.