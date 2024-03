ELEIÇÃO

Evento para campanha de Biden com Clinton e Obama em Nova York já arrecadou US$ 25 milhões

Uma arrecadação de fundos para o presidente dos EUA Joe Biden nesta quinta-feira, 28, na cidade de Nova York, que vai contar com Barack Obama e Bill Clinton, está arrecadando colossais US$ 25 milhões, estabelecendo um recorde para a maior arrecadação para um evento político, disse sua campanha.

A quantia surpreendente foi uma grande demonstração de apoio democrata a Biden em um momento de números persistentemente baixos nas pesquisas. O presidente testará o poder do dinheiro da campanha ao enfrentar o presumível candidato republicano à presidência, Donald Trump, que já provou, com a sua vitória em 2016 sobre a democrata Hillary Clinton, que não precisava angariar mais dinheiro para assumir a presidência.

O evento de uma hora de duração tem diferentes níveis de acesso, dependendo da generosidade dos doadores. A peça central é uma conversa no palco com os três presidentes, moderada pelo apresentador de talk show Stephen Colbert. Há também uma programação de artistas musicais - Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo e Lea Michele - que será apresentada pela atriz Mindy Kaling. Milhares são esperados e os ingressos custam US$ 225.

Mais dinheiro proporciona aos doadores mais tempo privado com os presidentes. Uma foto com os três custa US$ 100 mil. Uma doação de US$ 250.000 dá aos doadores acesso a uma recepção, e US$ 500 000 os levam a uma reunião ainda mais exclusiva.