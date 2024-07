ÁREA HUMANITÁRIA

Exército de Israel retira de túnel corpos de cinco reféns

Túnel tinha 220 metros de comprimento e mais de 20 de profundidade, com vários cômodos

Tropas israelenses anunciaram nesta quinta, 25, que recuperaram os corpos de cinco israelenses que haviam sido levados para Gaza. A informação veio no momento em que cresce a pressão internacional por um acordo de cessar-fogo que envolva a libertação dos reféns que o Hamas sequestrou nos ataques do dia 7 de outubro.

Os corpos foram encontrados na quarta-feira em um túnel em uma zona de Khan Younis, que Israel designou anteriormente como uma área humanitária aonde os civis de Gaza poderiam ir para evitar os combates e receber ajuda, disseram os militares israelenses. O túnel tinha 220 metros de comprimento e mais de 20 de profundidade, com vários cômodos, segundo o Exército.

Israel disse que o Hamas explorou a "zona humanitária" para lançar foguetes contra seu território, além de usá-la para outros fins militares. Grupos de ajuda humanitária lamentaram que o Exército tenha atacado a área, apesar de ter garantido aos habitantes que eles estariam mais seguros no local. O Hamas não se manifestou sobre os corpos.

Israel iniciou esta semana uma nova operação em Khan Younis, usando tanques e caças para atacar o que descreveu como infraestrutura do Hamas no sul da cidade. O almirante Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, disse que a nova ofensiva tinha como objetivo "viabilizar a operação" para recuperar os corpos dos reféns.

Dezenas de pessoas foram mortas durante o ataque israelense a Khan Younis, informou o Ministério da Saúde de Gaza. Muitos fugiram de suas casas com a intensificação dos bombardeios, enquanto outros optaram por ficar, acreditando que estariam mais seguros em suas casas do que em barracas. Na ofensiva, Hagari disse que as forças israelenses haviam matado "muitos terroristas".