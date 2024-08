INVESTIGAÇÃO

Google e Meta fizeram acordo ilegal para entregar publicidade para menores de idade no YouTube

Uma nova reportagem do Financial Times aponta que a Meta e o Google se juntaram para fazer uma campanha que propositalmente mirou em jovens de 13 a 17 anos para enviar anúncios do Instagram no YouTube. A medida contraria o conjunto de regras do próprio Google sobre fazer propaganda para crianças