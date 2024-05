Governo chinês diz ser difícil atender a apelos por reunião entre Rússia e Ucrânia

O governo chinês disse nesta sexta-feira que seria "difícil atender" aos apelos para discussões sobre a guerra Rússia-Ucrânia, citando problemas com acordos que parecem apontar para a posição fortemente pró-Moscou de Pequim. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, afirmou que as esperanças da China parecem difíceis de se concretizar na reunião.

"Ainda existe uma lacuna clara entre os preparativos para a reunião e as exigências do lado chinês, bem como as expectativas gerais da comunidade internacional", disse Mao. Ele não deu detalhes, mas disse que a China "informou as partes interessadas sobre as nossas considerações e preocupações" e que manteria contato com todas as partes envolvidas.