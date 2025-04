O MAIOR

Homem mais velho do mundo comemora 125 anos; veja o segredo da longevidade

Governo tenta inscrever Marcelino Abad no Guinness World Records para tornar oficial a sua condição de pessoa mais velha do mundo

Chegar aos 100 anos é para poucos. Imagine ter o privilégio de chegar aos 125? O peruano Marcelino Abad Tolentino, conhecido como "Mashico", comemora o feito. Atingir esse marco torna ele, oficialmente, o homem mais velho do mundo. Ele fez aniversário no último sábado (5). A celebração dos 125 anos aconteceu na casa de repouso "Mis Abuelitos", em Huánuco, onde o idoso vive cercado por pessoas que cuidam de sua saúde e bem-estar. Nascido em 1900 na comunidade de Cochachinche, no departamento de Huánuco, "Mashico" teve sua idade confirmada por meio de documentos oficiais, incluindo o Documento Nacional de Identidade (DNI), apresentado durante a comemoração. A informação foi divulgada neste domingo (6) pelo programa social Pensión 65. As informações são do portal IG.>

De acordo com o governo peruano, ele é hoje símbolo de "longevidade e resiliência". Segundo os responsáveis pelo programa social, a alimentação à base de frutas e verduras, hábito que Marcelino mantém desde jovem, seria um dos segredos para sua vitalidade. Em 2024, o Ministério de Desenvolvimento e Inclusão Social (Midis) do Peru informou que estava realizando as tratativas Até agosto do ano passado, a recordista mundial era a espanhola María Branyas, que morreu aos 117 anos. O recorde absoluto, no entanto, pertence à francesa Jeanne Calment, que viveu até os 122 anos e 164 dias. Ela é seguida por Kane Tanaka, do Japão, Sara Knauss, dos Estados Unidos, e Lucile Randon, também da França.>