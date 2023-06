Homem morre após ser sugado por motor de avião em aeroporto

Um homem morreu após ser sugado pela turbina de um avião na noite da última sexta-feira (23). A vítima trabalhava no aeroporto de San Antonio, nos Estados Unidos, quando ocorreu o acidente, envolvendo uma aeronave da Delta Airlines. O avião, oriundo de Los Angeles, pousou em San Antonio por volta das 22h25 e seguia para o portão de embarque quando ocorreu o episódio. O caso será investigado pela agência reguladora dos trasportes no Estados Unidos.

Porta-vozes da Delta disseram que a empresa coopera com as autoridades para apurar as causas.