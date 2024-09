RACISMO ALGORÍTMICO

Instagram associa a palavra “negra” ao comércio de drogas ilícitas

As redes do Meta emitem alertas sobre os riscos do crime a partir do termo

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 22:37

Instagram Crédito: Divulgação

A busca do Instagram e do Threads virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (5). Tudo porque quando as palavras “negra” ou “negras” são pesquisadas nas redes sociais do Meta, aparecem na tela avisos relacionando os termos ao comércio de drogas ilícitas. Internautas que perceberam o ocorrido começaram a repercutir a situação, debatendo sobre racismo algorítmico.

O mecanismo de pesquisa direciona os usuários para a seguinte mensagem: “Isso pode estar associado com a venda de drogas. A venda, compra ou negociação de drogas ilícitas podem prejudicar você e outras pessoas. Além disso, são práticas ilegais na maioria dos países. Se você ou alguém do seu conhecimento está lutando com o abuso de substâncias, pode obter ajuda com referências para tratamento confidenciais, bem como apoio à prevenção e recuperação.”

Mensagem do Instagram para a pesquisa da palavra "Negra" Crédito: Reprodução

A associação entre palavras que costumam definir pessoas de cor de pele escura e ações criminosas têm sido altamente criticadas, como exemplo de situação em que ferramentas eletrônicas reproduzem preconceitos sociais. As discussões sobre esse tipo de racismo aumentaram com a popularização de Inteligências Artificiais e têm se manifestado em problemas como o das redes Meta.