Jogador de futebol é morto por crocodilo após pular em rio

Um jogador de futebol da Costa Rica foi morto durante um ataque de crocodilos após dar um mergulho em um rio do país.



Jesús López Ortiz, mais conhecido como Chucho pulou de uma ponte no rio Cañas em Santa Cruz, sob protestos de seu amigo e primo, e foi dilacerado, de acordo com informações do jornal El Correo.



"Moradores de Santa Cruz nos contaram que ele estava fazendo exercício físico quando decidiu mergullhar. Então saltou da ponte", explicou o sargento da polícia Marcelino Hernández.