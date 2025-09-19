STARDUST RACERS

Lançamento duplo e até 100 km/h: visitante morre ao andar em montanha-russa no novo parque da Universal

Morte, classificada como acidental, foi causada por “ferimentos por impacto contundente”

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:58

Stardust Racers Crédito: Divulgação

Um homem na casa dos 30 anos morreu na última quarta-feira (17) após andar na montanha-russa Stardust Racers, no Epic Universe, o mais novo parque do Universal Orlando Resort, inaugurado em maio. Ele foi encontrado inconsciente logo após sair do brinquedo e levado a um hospital, mas não resistiu.

A Stardust Racers é uma montanha-russa de lançamento duplo, o que significa que o carrinho é acelerado duas vezes ao longo do percurso, proporcionando velocidade e adrenalina extras, e pode atingir até 100 km/h, segundo descrição do parque. Em nota, um porta-voz da Universal Orlando Resorts disse estar “arrasado com o trágico evento” e prestou condolências à família da vítima. “Estamos colaborando integralmente com o Condado de Orange e com a investigação em andamento. A atração permanece fechada”, afirmou.

Até o momento, autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da morte, que foi classificada como um acidente. Segundo o médico legista de Orlando, Joshua Stephany, a morte foi causada por “ferimentos por impacto contundente”. O laudo não detalhou exatamente onde os ferimentos foram encontrados no corpo.

Especialistas ressaltam que a situação levanta muitas questões. Dennis Speigel, CEO da consultoria International Theme Park Services, comentou e, entrevista à emissora ABV: “Foi a cabeça ou o peito? Ele estava se batendo? Ele estava no assento corretamente? Foi um acidente causado pelo brinquedo ou por algo que ele fez?”.

Desde a abertura do Epic Universe, três incidentes já foram registrados. Um homem de 63 anos com condição de saúde pré-existente relatou tontura e “estado de consciência alterado”. Uma mulher de 47 anos, também com problema de saúde pré-existente, apresentou “distúrbio visual” e dormência depois de andar na Stardust Racers. Um terceiro caso envolveu um homem de 32 anos, que sentiu dores no peito após ir na atração Hiccup’s Wing Gliders, segundo dados do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida.