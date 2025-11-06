Diretor do Miss Universo causa revolta ao humilhar Miss México: 'Burra e cabeça oca'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:24
O Miss Universo 2025 ganhou contornos de escândalo após um episódio constrangedor envolvendo o diretor do concurso na Tailândia, Nawat Itsaragrisil, e a Miss México, Fatima Bosch. A confusão, transmitida ao vivo durante uma cerimônia na terça-feira (4), levou várias candidatas a abandonar o evento em protesto.
A crise começou quando Itsaragrisil interrompeu Bosch diante de dezenas de participantes, acusando-a de não divulgar conteúdos promocionais. Ao tentar responder, a mexicana foi silenciada aos gritos, e o dirigente ordenou a presença de seguranças, ameaçando desclassificar quem a apoiasse. A atitude provocou uma onda de solidariedade — a Miss México deixou o salão acompanhada por outras concorrentes, incluindo a atual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, da Dinamarca.
“Trata-se de direitos das mulheres”, disse Theilvig ao sair. “Humilhar outra garota é o cúmulo da falta de respeito. Peguei meu casaco e fui embora.”
O vídeo do confronto se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Nele, é possível ouvir o tailandês exigindo que Bosch “pare de falar” e ameaçando as demais participantes: “Quem quiser continuar no concurso, sente-se. Se você sair, o resto das garotas permanece.” A maioria, porém, ficou de pé em apoio à colega.
'Burra' e 'cabeça oca'
Em entrevista após o incidente, Bosch relatou que o executivo de 60 anos “não foi respeitoso” e chegou a chamá-la de “burra”- termo que ele nega ter usado. Segundo a imprensa local, Itsaragrisil teria dito “cabeça oca”, mas depois alegou que quis dizer que a mexicana havia causado “estragos”.
A Organização Miss Universo reagiu de forma dura, classificando a atitude do diretor como “maliciosa” e enviando uma equipe internacional para reassumir o comando do evento. Em vídeo, o presidente da organização, Raul Rocha, afirmou que o dirigente “esqueceu o verdadeiro significado de ser um anfitrião” e “humilhou, insultou e demonstrou falta de respeito” com Bosch. Rocha também anunciou possíveis “medidas legais” e adiantou que a participação de Itsaragrisil será “limitada ao máximo” ou até “eliminada completamente”.
“Reitero que o Miss Universo é uma plataforma de empoderamento feminino para que as vozes das mulheres sejam ouvidas no mundo”, declarou Rocha.
Nas redes sociais, o dirigente tailandês publicou um pedido de desculpas: “Se alguém se sentiu mal, desconfortável ou afetado, peço desculpas a todos, especialmente às cerca de 75 garotas que estavam presentes.”
Evento será em novembro
Mesmo com a tensão, o concurso prosseguiu. As candidatas participaram de um evento de boas-vindas em Bangkok na quarta-feira (5). A final, que vai coroar a Miss Universo 2025, está marcada para 21 de novembro.
Em declaração à imprensa, Bosch reforçou seu posicionamento: “Quero que meu país saiba que não tenho medo de fazer minha voz ser ouvida. Ela está mais forte do que nunca. Tenho um propósito, tenho coisas a dizer.” E completou: “Estamos no século 21. Não sou uma boneca para ser maquiada, penteada e ter a roupa trocada. Vim aqui para ser a voz de todas as mulheres e meninas que lutam por causas.”