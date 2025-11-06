Acesse sua conta
Diretor do Miss Universo causa revolta ao humilhar Miss México: 'Burra e cabeça oca'

Outras candidatas chegaram a abandonar apresentação do organizador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:24

Escândalo envolveu Miss México
Escândalo envolveu Miss México Crédito: Reprodução

O Miss Universo 2025 ganhou contornos de escândalo após um episódio constrangedor envolvendo o diretor do concurso na Tailândia, Nawat Itsaragrisil, e a Miss México, Fatima Bosch. A confusão, transmitida ao vivo durante uma cerimônia na terça-feira (4), levou várias candidatas a abandonar o evento em protesto.

A crise começou quando Itsaragrisil interrompeu Bosch diante de dezenas de participantes, acusando-a de não divulgar conteúdos promocionais. Ao tentar responder, a mexicana foi silenciada aos gritos, e o dirigente ordenou a presença de seguranças, ameaçando desclassificar quem a apoiasse. A atitude provocou uma onda de solidariedade — a Miss México deixou o salão acompanhada por outras concorrentes, incluindo a atual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, da Dinamarca.

“Trata-se de direitos das mulheres”, disse Theilvig ao sair. “Humilhar outra garota é o cúmulo da falta de respeito. Peguei meu casaco e fui embora.”

O vídeo do confronto se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Nele, é possível ouvir o tailandês exigindo que Bosch “pare de falar” e ameaçando as demais participantes: “Quem quiser continuar no concurso, sente-se. Se você sair, o resto das garotas permanece.” A maioria, porém, ficou de pé em apoio à colega.

@pageant.liveph BREAKING NEWS | MISS UNIVERSE 2025 What no one expected just happened in Thailand Mr. Nawat Itsaragrisil, director of Miss Grand International, publicly lashed out at Fatima Bosh and the Miss Universe Mexico organization, generating a strong controversy during the band imposition event. Facing tension, Nawat decided to withdraw from the event, while several female candidates opted to leave the ceremony in disagreement with the incident. If it were not enough, the current Miss Universe, Victoria, would have also shown her annoyance at the situation, making it clear that this was completely out of control. Social networks are exploding with reactions, and the public is demanding an official response from the organizations involved. & #MissUniverse2025 #FatimaBosh #MissUniverseMexico #BreakingNews #MissUniverseThailand ♬ original sound - pageant.liveph

'Burra' e 'cabeça oca'

Em entrevista após o incidente, Bosch relatou que o executivo de 60 anos “não foi respeitoso” e chegou a chamá-la de “burra”-  termo que ele nega ter usado. Segundo a imprensa local, Itsaragrisil teria dito “cabeça oca”, mas depois alegou que quis dizer que a mexicana havia causado “estragos”.

A Organização Miss Universo reagiu de forma dura, classificando a atitude do diretor como “maliciosa” e enviando uma equipe internacional para reassumir o comando do evento. Em vídeo, o presidente da organização, Raul Rocha, afirmou que o dirigente “esqueceu o verdadeiro significado de ser um anfitrião” e “humilhou, insultou e demonstrou falta de respeito” com Bosch. Rocha também anunciou possíveis “medidas legais” e adiantou que a participação de Itsaragrisil será “limitada ao máximo” ou até “eliminada completamente”.

“Reitero que o Miss Universo é uma plataforma de empoderamento feminino para que as vozes das mulheres sejam ouvidas no mundo”, declarou Rocha.

Nas redes sociais, o dirigente tailandês publicou um pedido de desculpas: “Se alguém se sentiu mal, desconfortável ou afetado, peço desculpas a todos, especialmente às cerca de 75 garotas que estavam presentes.”

Evento será em novembro

Mesmo com a tensão, o concurso prosseguiu. As candidatas participaram de um evento de boas-vindas em Bangkok na quarta-feira (5). A final, que vai coroar a Miss Universo 2025, está marcada para 21 de novembro.

Em declaração à imprensa, Bosch reforçou seu posicionamento: “Quero que meu país saiba que não tenho medo de fazer minha voz ser ouvida. Ela está mais forte do que nunca. Tenho um propósito, tenho coisas a dizer.” E completou: “Estamos no século 21. Não sou uma boneca para ser maquiada, penteada e ter a roupa trocada. Vim aqui para ser a voz de todas as mulheres e meninas que lutam por causas.”

