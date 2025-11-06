Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suásticas pintadas com sangue humano aparecem em dezenas de carros na Alemanha

Símbolo, ligado ao nazismo, é proibido no país e episódio acendeu alerta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:58

Carro achado com marcas
Carro achado com marcas Crédito: Reprodução/Polícia de Südosthessen

Moradores de Hanau, cidade situada a cerca de 20 quilômetros de Frankfurt, se depararam com uma cena perturbadora: dezenas de carros, caixas de correio e fachadas de prédios marcadas com suásticas feitas com sangue humano. A polícia alemã abriu uma investigação para tentar identificar os responsáveis pelo ato, considerado crime no país.

Segundo o porta-voz da corporação, Thomas Leipold, as autoridades foram acionadas na noite de quarta-feira (5), após um morador perceber o símbolo nazista desenhado com um líquido avermelhado no capô de um veículo. “O contexto é completamente incerto”, afirmou Leipold. Testes confirmaram que o material usado era sangue humano.

Ao todo, cerca de 50 carros foram encontrados vandalizados da mesma forma. As autoridades também identificaram outras pichações não reconhecidas espalhadas pela cidade. A polícia ainda não sabe se os locais foram escolhidos de maneira aleatória ou se havia algum tipo de alvo específico.

Até o momento, não há informações sobre quem cometeu os atos nem sobre a origem do sangue utilizado. As autoridades locais afirmaram não ter registro de ferimentos que possam estar relacionados ao caso. O crime é investigado como dano à propriedade e uso de símbolos de organizações inconstitucionais.

A suástica, cuja exibição é proibida na Alemanha, é mundialmente reconhecida como símbolo de ódio, associada aos horrores do Holocausto e ao regime nazista de Adolf Hitler. Mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o emblema continuou a ser usado por grupos neonazistas e supremacistas brancos como instrumento de provocação e incitação ao ódio.

Hanau, que volta a ser cenário de um episódio ligado ao extremismo, foi notícia internacional em 2020. Na ocasião, um atirador identificado como Tobias R. matou nove pessoas, cinco delas de origem turca, em dois bares frequentados por imigrantes, antes de assassinar a própria mãe e se suicidar.

Tags:

Alemanha

Mais recentes

Imagem - Calor extremo: 2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado, alerta ONU

Calor extremo: 2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado, alerta ONU
Imagem - Diretor do Miss Universo causa revolta ao humilhar Miss México: 'Burra e cabeça oca'

Diretor do Miss Universo causa revolta ao humilhar Miss México: 'Burra e cabeça oca'
Imagem - França dá prazo de 48h para site da Shein deixar de vender bonecas sexuais no país

França dá prazo de 48h para site da Shein deixar de vender bonecas sexuais no país

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)