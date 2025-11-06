Suásticas pintadas com sangue humano aparecem em dezenas de carros na Alemanha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Estadão
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:58
Moradores de Hanau, cidade situada a cerca de 20 quilômetros de Frankfurt, se depararam com uma cena perturbadora: dezenas de carros, caixas de correio e fachadas de prédios marcadas com suásticas feitas com sangue humano. A polícia alemã abriu uma investigação para tentar identificar os responsáveis pelo ato, considerado crime no país.
Segundo o porta-voz da corporação, Thomas Leipold, as autoridades foram acionadas na noite de quarta-feira (5), após um morador perceber o símbolo nazista desenhado com um líquido avermelhado no capô de um veículo. “O contexto é completamente incerto”, afirmou Leipold. Testes confirmaram que o material usado era sangue humano.
Ao todo, cerca de 50 carros foram encontrados vandalizados da mesma forma. As autoridades também identificaram outras pichações não reconhecidas espalhadas pela cidade. A polícia ainda não sabe se os locais foram escolhidos de maneira aleatória ou se havia algum tipo de alvo específico.
Até o momento, não há informações sobre quem cometeu os atos nem sobre a origem do sangue utilizado. As autoridades locais afirmaram não ter registro de ferimentos que possam estar relacionados ao caso. O crime é investigado como dano à propriedade e uso de símbolos de organizações inconstitucionais.
A suástica, cuja exibição é proibida na Alemanha, é mundialmente reconhecida como símbolo de ódio, associada aos horrores do Holocausto e ao regime nazista de Adolf Hitler. Mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o emblema continuou a ser usado por grupos neonazistas e supremacistas brancos como instrumento de provocação e incitação ao ódio.
Hanau, que volta a ser cenário de um episódio ligado ao extremismo, foi notícia internacional em 2020. Na ocasião, um atirador identificado como Tobias R. matou nove pessoas, cinco delas de origem turca, em dois bares frequentados por imigrantes, antes de assassinar a própria mãe e se suicidar.