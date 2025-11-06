POLÍCIA INVESTIGA

Suásticas pintadas com sangue humano aparecem em dezenas de carros na Alemanha

Símbolo, ligado ao nazismo, é proibido no país e episódio acendeu alerta



Carol Neves

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12:58

Carro achado com marcas Crédito: Reprodução/Polícia de Südosthessen

Moradores de Hanau, cidade situada a cerca de 20 quilômetros de Frankfurt, se depararam com uma cena perturbadora: dezenas de carros, caixas de correio e fachadas de prédios marcadas com suásticas feitas com sangue humano. A polícia alemã abriu uma investigação para tentar identificar os responsáveis pelo ato, considerado crime no país.

Segundo o porta-voz da corporação, Thomas Leipold, as autoridades foram acionadas na noite de quarta-feira (5), após um morador perceber o símbolo nazista desenhado com um líquido avermelhado no capô de um veículo. “O contexto é completamente incerto”, afirmou Leipold. Testes confirmaram que o material usado era sangue humano.

Ao todo, cerca de 50 carros foram encontrados vandalizados da mesma forma. As autoridades também identificaram outras pichações não reconhecidas espalhadas pela cidade. A polícia ainda não sabe se os locais foram escolhidos de maneira aleatória ou se havia algum tipo de alvo específico.

Até o momento, não há informações sobre quem cometeu os atos nem sobre a origem do sangue utilizado. As autoridades locais afirmaram não ter registro de ferimentos que possam estar relacionados ao caso. O crime é investigado como dano à propriedade e uso de símbolos de organizações inconstitucionais.

A suástica, cuja exibição é proibida na Alemanha, é mundialmente reconhecida como símbolo de ódio, associada aos horrores do Holocausto e ao regime nazista de Adolf Hitler. Mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o emblema continuou a ser usado por grupos neonazistas e supremacistas brancos como instrumento de provocação e incitação ao ódio.