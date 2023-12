VENEZUELA

Maduro propõe lei para criar província e explorar petróleo em área disputada com a Guiana

O ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou nesta terça-feira, 5, um projeto de uma lei para a criação de uma província na região do Essequibo - território disputado historicamente por Venezuela e controlado pela Guiana -, poucos dias depois da confirmação da vitória do governo em um polêmico plebiscito nacional pela anexação da região.

Em um discurso realizando na Assembleia Geral do Conselho Federal, que contou com a participação de importantes membros do oficialismo venezuelano e do conselho de defesa do país, Maduro pediu a aprovação da Lei Orgânica para a defesa da Guiana Esequiba.