MUNDO

Mãe paga fiança de R$ 282 mil após filho matar o pai e é assassinada por ele um ano depois

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Polk, o jovem decidiu não ajudar durante as investigações e exigiu um advogado quando perguntado sobre o que aconteceu. Além disso, a história narrada por ele não batia com a cena encontrada pelos policiais.