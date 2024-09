MUNDO

Marido que triturou miss no liquidificador mentiu para a polícia e tentou culpar mulher por crime

Polícia diz que homem agiu com frieza e apresenta traços de psicopatia

A polícia diz que o homem que assassinou a própria esposa, Kristina Joksimovic, de 38 anos, reagiu com frieza ao confessar o crime. O corpo da vítima foi triturado no liquidificador.

Segundo os investigadores, Thomas mentiu e alegou que assassinou a modelo em legítima defesa, depois de ter sido atacado por ela com uma faca. Ele disse ainda que acabou esquartejando a mulher e triturando os restos mortais dela no liquidificador por estar “em pânico”. Um relatório forense apontou que a justifica dada por ele não era compatível com o crime. As informações são do Daily Mail.

Além disso, a polícia disse que, após confessar o crime, o homem demonstrou “falta de empatia e frieza". O que mais chamou atenção no caso, para eles, foi o esforço que o criminoso fez para ocultar o corpo, apresentando “traços sádicos e sociopáticos”.

Ainda segundo o veículo americano, Thomas estrangulou a esposa e depois arrastou o corpo até a lavanderia. No local, ele esquartejou o corpo com uma serra tico-tico e uma tesoura de jardim. Em seguida, ele usou ácido para ajudar a dissolver os restos mortais e bateu no liquidificador. Fragmentos do corpo foi encontrados em fevereiro, por uma terceira pessoa, em Binningen.

O caso voltou à tona nesta quarta-feira (11), quando o homem teve o pedido de liberdade da custódia negado pelo Tribunal Federal de Lausanne. A investigação concluiu que havia “indícios concretos de doença mental” e, por isso, a soltura dele é um risco.

QUEM ERA KRISTINA

Kristina Joksimovic foi finalista do Miss Suíça em 2008. Ela abandonou a carreira e parou de competir em concursos de beleza logo após, e decidiu abrir sua própria agência de consultoria para aspirantes a modelos.