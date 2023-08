Mercado é evacuado após aparição de aranha que provoca ereção permanente

Um supermercado da Áustria teve que ser evacuado as pressas após uma aranha preta e vermelha, com aproximadamente 10 centimetros, ser vista no local. A espécie, que é brasileira, tem uma picada cujo efeito colateral é causar ereções permanentes em homens.



Chamado Penny, o comércio está fechado desde a última terça-feira (8). Os agentes suspeitaram que a aranha pode ser da família altamente venenosa Ctenidae ou Aranha errante, originária no Brasil, que chega à Europa escondida em cachos de banana.