'PEGOU AR'

Morador de prédio do seriado Sex and the City dá 'bronca' em turistas: 'Esta casa é minha'

Homem pede desculpas, mas diz a visitantes que às vezes não aguenta o assédio

Tharsila Prates

Publicado em 20 de março de 2025 às 19:33

A 'bronca' do morador Crédito: Reprodução

Um morador do famoso prédio que serviu de lar para a personagem de Sarah Jessica Parker, em Nova Iorque, no seriado Sex and the City, reagiu à quantidade de turistas que se aglomera para tirar fotos do local. "Me desculpem. Muito obrigado pela compreensão, mas lembrem-se, isto não está vazio, é uma casa particular, não é da Carrie, é minha", disse ele, em tom amistoso. >

Quem estava à frente da casa entendeu e respondeu ao homem: "Tudo bem". Ele explicou que até tenta não se incomodar, mas "às vezes as pessoas passam do limite e eu não aguento".>

O vídeo é desta semana e viralizou ao ser compartilhado pelo jornal New York Post. O prédio é de 1866 e não é a primeira vez que moradores se irritam com o assédio. Recentemente, outra moradora escreveu a um departamento municipal se queixando de que "a qualquer hora do dia ou da noite há grupos de visitantes em frente à casa a tirar fotografias com flash, a falar alto, a publicar nas redes sociais, a fazer vídeos no Tik Tok ou simplesmente celebrar o momento", como descreveu o jornal português Público.>