JUSTIÇA

Moraes manda Bolsonaro comprovar que foi convidado para posse de Trump

Ministro do STF pediu que ex-presidente apresente o "convite oficial" para decidir se libera viagem aos EUA

Antes de decidir se libera ou não a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou o ex-chefe do Executivo apresentar o "convite oficial" que recebeu para a posse de Donald Trump.