CÂNCER

Morre aos 77 anos o escritor americano Paul Auster

O último romance de Auster 4 3 2 1, lançado no Brasil em 2018, pela Companhia das Letras, foi finalista do Man Booker Prize

Auster era um dos nomes mais reconhecidos da literatura contemporânea. Autor de vários livros de sucesso, entre eles O Livro das Ilusões, A Noite do Oráculo, o autor ganhou fama internacional com a "Trilogia de Nova York", composta por três livros lançados entre 1985 e 1986. Sua obra foi traduzida para mais de quarenta idiomas.

Filho de pais judeus, Auster nasceu em Newark em 3 de fevereiro de 1947. Ele foi casado com a escritora Lydia Davis, com quem teve um filho, Daniel, que morreu em abril de 2022 de overdose. Separado de Davis, Auster se casou com Siri Hustvedt.