Brasileiro é preso na Itália acusado de agredir mulher e sogra

Um brasileiro foi preso no sul da Itália acusado de agredir a esposa e sogra. A prisão aconteceu na última terça-feira (14). Segundo informações da agência Ansa, ao saber da acusação, o homem se trancou em seu apartamento e jogou todos os móveis pela janela.

O caso teria começado após a central de emergência receber um pedido de ajuda da mulher, que disse ter sido espancada e forçada a sair de casa com os seus três filhos menores. O brasileiro também agrediu a sogra.

A polícia foi ao local e encontrou as duas mulheres e as três crianças do lado de fora da casa. Enquanto o homem jogava todos os móveis pela janela. Não há detalhes sobre o que motivou a situação.