CRIME BÁRBARO

Mulher é condenada a 35 anos por matar a prima grávida para roubar o bebê

Bebê sobreviveu e foi batizado como 'Milagro'

Martinez atraiu Luz para uma área remota, onde a drogou para induzir o parto. Em seguida, esfaqueou a vítima com um bisturi cirúrgico e a esquartejou para retirar o feto de 32 semanas de gestação. Após o crime, ela levou o recém-nascido para uma casa próxima, alegando ter dado à luz sozinha. No entanto, moradores desconfiaram de sua história e chamaram paramédicos, que filmaram Martinez com o bebê e entregaram as evidências à polícia. >