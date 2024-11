ESTADOS UNIDOS

Mulher é presa após tentar leiloar sua filha antes do nascimento

Suspeita foi presa por tentar leiloar criança em um grupo do Facebook

Uma mulher do Texas, nos Estados Unidos, está sob custódia das autoridades, enfrentando acusações de supostamente tentar vender seu bebê recém-nascido em um grupo do Facebook, relatou a polícia local.

A moradora de Houston, Juniper Bryson, de 21 anos, foi presa no Condado de Harris no dia 30 de outubro e enfrenta uma acusação de “venda ou compra de uma criança”, de acordo com registros online da unidade. Ela está detida sob fiança de 30 mil dólares.