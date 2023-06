OceanGate confirma morte dos cinco ocupantes do submarino

A OceanGate confirmou na tarde desta quinta-feira, 22, à rede de TV CNN a morte das cinco pessoas a bordo do submarino desaparecido enquanto fazia uma expedição turística rumo ao Titanic. Partes do submersível que pertencia à empresa foram encontradas na manhã de hoje a 500 metros do navio, naufragado em 1912.



“Estamos de luto pela morte da tripulação e dos passageiros”, disse a empresa.



Mais cedo, um amigo da família de um dos passageiros disse à rede de TV britânica BBC que entre os destroços estariam a estrutura de pouso e a tampa traseira do submersível.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos deve dar nesta tarde mais detalhes sobre a localização da embarcação.

Fim do oxigênio

O anúncio na quarta-feira da detecção de ruídos subaquáticos por aviões P-3 canadenses na área de busca aumentou as esperanças e orientou a equipe internacional de resgate marítimo enviada ao local. Mas a corrida contra o tempo tornou diminuta a esperança de que os passageiros fossem encontrados vivos. Com oxigênio de emergência para 96 horas, o prazo teria acabado às 11h08 GMT (8h08 de Brasília).

A comunicação com o pequeno submersível Titan foi perdida no domingo, quase duas horas depois de o equipamento iniciar a descida em direção ao que restou do famoso transatlântico Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade e a cerca de 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte.