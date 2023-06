Submarino desaparecido: destroços são encontrados próximos ao Titanic

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que encontrou, nesta quinta-feira (22), destroços na área de busca pelo submarino desaparecido. Os vestígios estão próximos aos restos do Titanic.



Os destroços foram encontrados por uma das sondas que fazem as buscas.



"Um campo de destroços foi descoberto dentro da área de busca por um perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações", disse o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana, que coordena as operações de busca.