Milionário que comprou viagem até o Titanic desistiu após ver submarino

Multimilionário acostumado a embarcar em aventuras digitais, Chris Brown, 61, desistiu de visitar o Titanic a bordo do submarino da OceanGate após ver o estado da embarcação. O submergível era guiado por um controle remoto que custa cerca de R$ 100.



Em entrevista ao The Sun, o magnata revelou que chegou a pagar o adiantamento para a viagem, no valor de, aproximadamente, R$ 50 mil. Ele acompanharia o amigo Hamish Harding, que seguiu em frente na aventura e agora é um dos cinco desaparecidos.