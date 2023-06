Bilionário está em submarino desaparecido durante passeio até o Titanic

Um dos ocupantes do submarino que desapareceu durante uma expedição ao Titanic é o bilionário britânico Hamish Harding, que atua no ramo da aviação. O submergível desapareceu nesta segunda-feira (19).



Harding publicou em suas redes sociais, no domingo (18), que estava orgulhoso em anunciar que faria parte da quinta missão no veículo submersível da Ocean Gate até os destroços do Titanic.



Ele acrescentou que “devido ao pior inverno [na província canadense de] Newfoundland em 40 anos, essa missão provavelmente será a única expedição tripulada ao Titanic em 2023”.