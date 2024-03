TRAUMA

“Olhei para o lado e tinha gente voando”, relembra brasileira que estava no voo da Latam

O incidente no voo da Latam entre as cidades de Sydney, na Austrália, e Auckland, na Nova Zelândia, na segunda-feira (11), deixou, além dos feridos, traumas nos passageiros. A brasileira Thais Iwamoto, que estava no avião, relembrou o momento em que diversos passageiros foram arremessados dos assentos. As informações são da CNN Brasil.