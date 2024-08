ATENÇÃO

OMS volta a decretar emergência global por mpox

Doença tem avançado na África com nova cepa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira, 14, a Mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional. A doença, conhecida popularmente como varíola dos macacos, tem registrado disseminação na República Democrática do Congo e em outros países da África.

Em coletiva de imprensa nesta quarta, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse ter recebido do Comitê de Emergência a recomendação para acionar o alerta máximo da entidade sobre um surto.

"A detecção e a rápida propagação de uma nova variante de mpox no leste da República Democrática do Congo, a sua detecção em países vizinhos que não tinham reportado a mpox anteriormente e o potencial para uma maior propagação dentro de África e fora dela são muito preocupantes", disse Tedros.

A OMS estima precisar de US$ 15 milhões para desenhar a resposta imediata à nova emergência, dos quais US$ 1,5 milhão já foram mobilizados por meio de um fundo de contingência. "Planejamos lançar mais nos próximos dias. Também apelamos aos doadores para financiarem o resto do plano de resposta", exortou Tedros.