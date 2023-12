GUERRA

ONU pressiona mais pelo cessar-fogo em Gaza

A intensificação dos ataques aéreos e os combates a curta distância no norte e no sul de Gaza praticamente bloquearam o fluxo de ajuda e criaram o que foi descrito como um colapso da ordem civil. "A sociedade está à beira do colapso", escreveu Thomas White, da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, no X, o antigo Twitter.