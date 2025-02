OPERAÇÃO FORTUITO 2

PF investiga empresário brasileiro que abriu fábrica de criptomoedas na Ucrânia

Justiça já bloqueou R$ 300 milhões em bens pertencem à organização criminosa

O empresário Carlos Fuziyama, conhecido como Kaze, é investigado por abrir “fábrica” de Ethereum, um tipo de criptomoeda, na Ucrânia. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) no fim de janeiro. As informações são do Metrópoles. >

Ainda conforme informações do Metrópoles, a empresa, Mining Express, que é está situada em Kirovogrado, cerca de 300 km distante da capital Kiev. A organização foi criada após um investimento de R$ 50 milhões, recursos obtidos com a criptomoeda Dogecoin. >

Em entrevista ao canal A era digital crypto, em 2020, o empresário contou como passou a investir em mineração. “Chegou um momento que estava com bastante dinheiro na mão e não sabia o que fazer, quando comecei a pesquisar se existia algum mercado real, que daria pra ganhar um dinheiro sossegado, sem ter dor de cabeça, eu encontrei a mineração”, disse. Na época, ele disse que o investimento na empresa já havia batido a casa de US$ 280 milhões. >

Segundo a Polícia Federal, foram constatados indícios que os bens apreendidos no Brasil são oriundos de fraudes aplicadas fora do país. A investigação também apura que o empresário brasileiro teria recebido cerca de US$ 50 milhões de pirâmides financeiras estruturadas no exterior e com aportes típicos de contratos de investimentos. >