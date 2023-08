Prigozhin foi dado como morto em queda de avião em 2019, mas depois apareceu vivo

Supostamente morto em uma queda de avião nesta quarta-feira (23), Yevgeny Prigozhin, líder do grupo mercenário Wagner, já foi dado como morto em 2019 após um outro acidente aéreo. Na ocasião, uma aeronave An-72 caiu uma hora após a decolagem do Aeroporto Internacional de Goma com dois russos a bordo. O chefe dos paramilitares foi apontado como uma das vítimas, mas depois apareceu vivo.



Prigozhin novamente consta na lista de passageiros de uma aeronave que caiu. Desta vez, ele estaria a bordo de um avião que caiu na região de Tver, perto da aldeia de Kuzhenkino, na Rússia. Ao todo, dez pessoas morreram no acidente.