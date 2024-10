DANÇA DOS TRONOS

Princesa Charlotte deve perder título após morte do Rei Charles; entenda

A princesa Charlotte, 9 anos, filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton, deverá perder o direito a alguns títulos por causa de uma tradição na linha sucessória da família real britânica

Charlotte recebeu o título de princesa por ser herdeira do trono britânico e filha do príncipe William.

Após a morte da bisavó, a rainha Elizabeth II, ela recebeu o título de princesa Charlotte de Gales após o seu pai, William, herdar o título de príncipe de Gales. Esse título é destinado apenas para o herdeiro direto do trono.

Quando o príncipe William se tornar o novo rei após a morte do Rei Charles III, o título de príncipe de Gales passará diretamente para o príncipe George, filho mais velho de William, O pequeno passará a ser o primeiro na linha de sucessão. Charlotte, porém, não poderá se tornar a princesa de Gales.

Apesar do título de príncipe de Gales ser hereditário, passar de pai para filho, o título de princesa de Gales é destinado apenas para a esposa do príncipe de Gales. Então, a princesa de Gales será a esposa de George, se ele se casar.

Charlotte poderá continuar sendo chamada de princesa e ainda poderá herdar outro título no futuro. Ela poderá se tornar a Princesa Real, título destinado para a filha mais velha do rei ou irmã do rei, que atualmente pertence à princesa Anne.