VIAGEM À LUA

Quanto ganha um astronauta da Nasa? Salários da missão Artemis II surpreendem

Missão da Nasa leva tripulação ao espaço

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 08:01

Astronautas da Artemis II Crédito: Divulgação

Apesar de integrarem uma das missões mais aguardadas da Nasa, os astronautas da Artemis II - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen - seguem um modelo de remuneração bem distante da ideia de “pagamento por aventura espacial”.

Os valores exatos pagos a cada um não foram divulgados, mas a estimativa pode ser feita com base em dados oficiais da agência espacial dos Estados Unidos. Em 2024, a Nasa informou que o salário anual médio de seus astronautas era de aproximadamente US$ 152.258, o equivalente a cerca de R$ 776 mil por ano, ou US$ 12,6 mil mensais.

O que chama atenção é que, mesmo em missões de longa duração ou com alto nível de risco, não existe qualquer tipo de adicional financeiro por estar no espaço.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua 1 de 6

Isso acontece porque os astronautas são enquadrados como servidores públicos federais nos Estados Unidos e seguem o sistema de remuneração conhecido como General Schedule (GS). Em geral, profissionais mais experientes estão nas faixas GS-13 a GS-15, com salários que variam entre US$ 104 mil e US$ 161 mil por ano (aproximadamente R$ 530 mil a R$ 820,5 mil), dependendo do tempo de carreira e progressão no serviço público.

A lógica do trabalho, segundo a própria estrutura do sistema, é de jornada fixa, como qualquer outro cargo administrativo. Mesmo quando estão em órbita, os astronautas continuam recebendo o mesmo salário, sem horas extras ou bônus por risco.

Essa realidade já foi reforçada por quem viveu o espaço de perto. Em entrevista ao site MarketWatch em 2024, o astronauta Mike Massimino, que participou de duas missões do ônibus espacial, explicou que não há qualquer incentivo financeiro ligado ao tempo fora da Terra.

“Não existe pagamento por risco, não há horas extras, não há compensações. Não há qualquer incentivo financeiro para permanecer mais tempo no espaço”, afirmou, destacando que a rotina é tratada como uma jornada padrão de 40 horas semanais.