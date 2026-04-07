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Nasa divulga primeiras imagens feitas do lado 'oculto' da Lua; veja

Os astronautas da Artemis II são os primeiros seres humanos a ver essa face lunar, que não é visível da Terra

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:13

Lado oculto da Lua
Lado oculto da Lua Crédito: Divulgação/Nasa

As primeiras imagens do lado oculto da Lua foram divulgadas nesta terça-feira (7), pela Nasa, que fica no . Os registros foram feitos pela tripulação da missão Artemis II, que está circulando o satélite na cápsula Orion.

Em uma das imagens, é possível ver a lua com uma parte mais escura e outra mais clara. A parte mais escura, formada por antigos flucos de lava, é a que fica visível da Terra, já a mais clara, com terreno composto de crateras, representa o lado oculto.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua

Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
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Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa

Outros registros mostram a parte do planeta Terra, da perspectiva do lado oculto da Lua. "A Lua que estamos vendo não é a Lua que você vê da Terra de jeito nenhum", falou a astronauta Christina Koch, que integra a tripulação, durante uma transmissão ao vivo da missão.

A missão Artemis II já alcançou a maior distância que seres humanos se afastaram da Terra, com um caminho de cerca de 407.000 km. O recorde anterior era da tripulação da Apollo 13, em 1970.

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Tags:

Lua Terra Nasa Astronautas Artemis ii Lado Oculto

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