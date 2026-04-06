ESPAÇO

Astronautas da Artemis II perdem contato com a Terra; entenda

Interrupção da comunicação aconteceu ao entreram no lado oculto da Lua

Monique Lobo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:16

Interrupção do contato deve durar cerca de 40 minutos Crédito: Divulgação/Nasa

Os astronautas da Artemis II perderam contato com a Terra ao entrar no lado oculto da Lua. O período sem comunicação já era esperado e começou por volta das 19h44 desta segunda-feira (6). As informações são da CNN.

De acordo com informações do Centro de Controle da missão da Nasa, a perda de comunicação deve durar cerca de 40 minutos. A quebra no contato acontece porque a Lua bloqueia os sinais de rádio que são necessários para a rede de antenas que ficam na Terra se conecte à espaçonave. Essa rede, batizada de Espaço Profundo, reúne três grandes antenas localizadas na Califórnia, Austrália e Espanha.

Artemis II envia fotos da Terra 1 de 4

O astronauta Victor Glover compartilhou uma mensagem pouco antes da interrupção do sinal: “Agradecemos a todos por nos concederem o imenso privilégio de embarcarmos juntos nesta jornada. É realmente incrível. E enquanto seguimos nessa jornada, pensando na missão da Nasa, em explorar o desconhecido no ar e no espaço, em inovação, humanidade e em inspirar o mundo por meio da descoberta, e enquanto vocês nos acompanham nessa jornada, esperamos estar alcançando exatamente esses objetivos”.

Essa é a primeira vez em 50 anos que serem humanos estão sem nenhum contato com as pessoas na Terra.