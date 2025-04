GRANDE ENCONTRO

Quase centenários: namoradinhos de infância se reencontram 85 anos depois

Das 32 pessoas que aparecem na foto que ajudou a promover o encontro, restam apenas três vivas

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de abril de 2025 às 08:47

Quase centenários: namoradinhos de infância se reencontram 85 anos depois Crédito: Acervo familiar

Na infância, Jim Dougal e Betty Davidson, que moravam na mesma rua, costumavam ir juntos, de mãos dadas, para o colégio em Eyemouth, na Escócia, na década de 1930. Ela lembra que batia na porta do amigo pela manhã, ou ele batia na dela, e seguiam juntos. Os amigos perderam o contato depois que a família de Jim se mudou, por volta de 1939. No entanto, oito décadas depois, se reencontraram no Condado de North Yorkshire, na Inglaterra. O encontro ocorreu após o filho dele, Alistair, achar uma foto da turma da Escola Primária de Eyemouth, tirada em 1936, quando seu pai provavelmente tinha oito anos. A partir daí, o filho teve a iniciativa de tentar localizar todos os integrantes da fotografia de turma de 1936. As informações são do G1 Mundo. >

Jim, hoje com 96 anos, mora em Rayne, no Condado de Essex, no leste da Inglaterra, mas nasceu em Eyemouth em 1928. Jim deixou a cidade alguns anos depois, e nunca mais voltou após ser recrutado para o Exército e conhecer sua esposa, Iris Gibbs, enquanto estava em um acampamento militar em Essex. Enquanto isso, Betty permaneceu em Eyemouth até aproximadamente 1950, quando conheceu seu marido Alfred "Ivor" Davidson e se mudou, primeiro para Tweedmouth e depois para North Yorkshire, onde mora atualmente. >

"Descrever isso como um momento mágico seria um grande eufemismo", diz Alistair, filho de Jim que proporcionou o reencontro. Ele conta que ficou fascinado com a foto da escola depois de uma visita a Eyemouth no ano passado, e se propôs a investigar — com a ajuda da "surpreendente memória de longo prazo" do pai — o que havia acontecido com as outras crianças da imagem. Durante as buscas, descobriu que elas haviam se espalhado por todo o mundo — incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia —, mas a maioria havia morrido. "Eu não tinha certeza, mas estava quase certo, eu a havia rastreado até North Yorkshire alguns anos atrás", diz Alistair.>

Das 32 pessoas que aparecem na foto, restam apenas três vivas. A primeira que ele localizou foi Margaret MacCauley, que ainda mora na região de Eyemouth. A segunda foi Betty, que também tem 96 anos. Alistair contou que, em uma última tentativa, publicou uma cópia da foto no grupo 'Eyemouth Past' no Facebook, e perguntei se alguém poderia ajudar. Em uma hora, a sobrinha de Betty, Maureen Stevenson, respondeu: 'Essa é a minha tia Betty e, sim, ela está viva e bem, em North Yorkshire'." Diante do retorno, o filho de Jim escreveu para Betty e, assim que ela recebeu a carta, telefonou para ele.>