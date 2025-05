POPULARIDADE

Ranking de líderes internacionais mostra queda de popularidade de Lula

Lula é o 12º no ranking entre os colocado entre os 24 líderes avaliados

Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de maio de 2025 às 15:56

Presidente Lula (PT) Crédito: Walter Campanato/Agência Brasil

A mais recente pesquisa global de aprovação de líderes mundiais, publicada pela plataforma Voronoi, mostra a queda na popularidade do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. >

Com 35% de aprovação, Lula aparece entre os líderes menos populares do mundo. O brasileiro fica atrás do presidente dos EUA, Donald Trump, que com 43%, e do presidente argentino Javier Milei, com 73%.>

Lula supera Olaf Scholz, da Alemanha, com 21%, Emmanuel Macron, da França, com 19%, e Yoon Suk Yeol, da Coreia do Sul, com 17%.>

O presidente russo Vladimir Putin não aparece na pesquisa, mas em rankings anteriores manteve aprovação superior a 50% entre os russos, mesmo sob sanções e isolamento internacional. >

Lula é o 12º no ranking entre os colocado entre os 24 líderes avaliados, ficando abaixo da média global de aprovação, de 43,5%.>