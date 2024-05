Recordista mundial que já comeu 110 cachorros-quentes em 10 minutos se aposenta após perder a fome

Kobayashi contou no documentário "Hack Your Health: The Secrets of Your Gut" (Hackeie sua saúde: os segredos do seu intestino), da Netflix, que a prática trouxe danos a sua saúde e, em especial, ao seu cérebro.