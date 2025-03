CASO LUCY LETBY

Reviravolta pode inocentar enfermeira condenado por morte de bebês

Especialistas contestam provas médica e hospital está sob suspeita de negligência

A condenação da enfermeira britânica Lucy Letby, sentenciada à prisão perpétua em 2023 pela morte de sete recém-nascidos no Hospital Countess of Chester, no Reino Unido, está sendo questionada por especialistas médicos. O caso, apresentado no Fantástico deste domingo (23), ganhou novos contornos após um painel internacional de neonatologistas analisar as evidências e concluir que as mortes podem ter sido causadas por fatores naturais ou falhas no atendimento médico, e não por ação criminosa. >