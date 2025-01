EUA

Sam Moore, cantor que inspirou Michael Jackson e Al Green, morre aos 89 anos

Moore fez grande sucesso na década de 1960 com hits como Soul Man e Hold On, I'm Comin' ao lado de Dave Prater (1937-1988).

Em 1968, após o assassinato de Martin Luther King Jr., a dupla se apresentou no concerto memorial em homenagem ao ativista, no Madison Square Garden, em Nova York. Anos depois, em 1992, foi introduzido ao Rock & Roll Hall of Fame por Billy Joel.

Após a separação de Prater, Moore tentou lançar um disco solo, mas foi prejudicado pelo vício em drogas, do qual se recuperou no início dos anos 1980. Mais tarde, ele participou de dois álbuns de Bruce Springsteen: Human Touch, de 1992, e Only the Strong Survive, de 2023.