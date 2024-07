MUNDO

Sonho da casa própria? Cidade na Europa vende terrenos a R$ 0,52 o metro quadrado

Götene, uma pequena cidade de pouco mais de 13 mil habitantes e distante 320 quilômetros de Estocolmo, na Suécia, anunciou no final de junho que venderia alguns lotes por R$ 0,52 o metro quadrado para atrair mais moradores, já que sua população está envelhecendo e encolhendo. A repercussão mundial e o interesse de milhares de pessoas levou à suspensão do processo de licitação, que será retomado em agosto.

Localizada a 306 metros acima do nível do mar, a cidadezinha sueca vive da produção de alimentos, indústria manufatureira e indústrias criativas, segundo o seu site. Götene se estende por cinco quilômetros da margem do lago Vänern. "Podemos nos orgulhar de ter a viagem de trem mais bonita da Suécia", diz o site da prefeitura.

A justificativa para a venda dos terrenos é a de aumentar a quantidade de moradias e moradores. Todas as áreas disponíveis estão em lotes que já receberam outras construções e estão prontos para receber novas edificações. Segundo a prefeitura, com mais gente e casas na cidade, haverá aumento da arrecadação tributária. Esses valores a serem arrecadados serão destinados para construção de escolas e serviços, inclusive comerciais.

No total, são 29 terrenos disponíveis. Devido à grande procura, a prefeitura suspendeu o processo de licitação das áreas, que só será retomado no dia 7 de agosto, data em que serão divulgados os detalhes de como a compra poderá ser feita. Por ora, a única informação disponível é que isso será feito em forma de licitação. "Com vários milhares de interessados de todo o mundo, não temos capacidade para lidar com compras e licitações durante o verão", diz o anúncio do adiamento.