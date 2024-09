TRAGÉDIA

Transcrição revela 'discussão acalorada' antes de submarino implodir: 'Ninguém vai morrer'

Funcionário que alertou sobre riscos da expedição aos destroços do Titanic foi demitido por diretor, que morreu no acidente

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 16:29

Submarino da OceanGate que implodiu durante expedição Crédito: Divulgação

Uma transcrição de uma reunião na OceanGate mostra que o CEO da companhia, Stockton Rush, teve uma "discussão acalorada" com outros funcionários que questionavam a segurança do submarino Titan, que implodiu e deixou cinco mortos em junho do ano passado, durante uma expedição aos destroços do Titanic, no Atlântico Norte.

A reunião aconteceu em 2018 e teve sua transcrição divulgada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em meio às audiências públicas sobre as investigações do caso. Durante a briga, o chefe da OceanGate se irritou com o ex-diretor de operações marítimas, David Lochridge, e mais três funcionários.

"Ninguém vai morrer sob a minha supervisão, e ponto final", disse Rush, ao ser questionado por Lochridge. "Não tenho desejo de morrer. Acho que esta é uma das coisas mais seguras que farei", completou. Ele morreu no acidente.

As audiências tentam desvendar detalhes da tragédia e apontar caminhos para que episódios do tipo não aconteçam novamente.

Na reunião, Lochridge também reclamou que suas preocupação haviam sido "descartadas" pelos colegas e Rush respondeu: "Tudo o que fiz neste projeto foi [com] as pessoas me dizendo que não daria certo: 'Você não pode fazer isso'. Tenho uma neta. Vou ficar por perto. Entendo esse tipo de risco. Estou entrando nisso com os olhos abertos, e acho que essa é uma das coisas mais seguras que farei. Posso inventar 50 razões pelas quais temos que cancelar e fracassar como empresa. Não vou morrer", disse.

Lochridge foi demitido depois da reunião e acionou a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (Osha) para denunciar a OceanGate, mas, segundo ele, a agência americana não agiu rápido o suficiente para evitar a tragédia.