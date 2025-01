EUA

Trump chama bispa de 'hater' e radical de esquerda e exige desculpas públicas

Ela aproveitou missa para pedir que novo presidente tenha "compaixão" com imigrantes e comunidade LGBT, entre outros

Budde, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de bispa de Washington e líder espiritual de várias congregações episcopais, pediu a Trump misericórdia aos imigrantes, destacando a insegurança das comunidades imigrantes e LGBT+ e o medo das crianças que temem perder seus pais. Durante o culto na St. John's Episcopal Church, ela se dirigiu ao presidente pedindo que ele fosse compassivo com aqueles que estão fugindo de situações de guerra e perseguição, e com as famílias imigrantes vivendo com o medo de deportações.