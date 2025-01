15 MORTOS

Tumulto provoca mortes no maior encontro religioso do mundo na Índia

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou suas condolências nas redes sociais

Um tumulto resultou na morte de 15 pessoas durante a peregrinação hindu Kumbh Mela, em Prayagraj, no norte da Índia. O evento, que deve atrair até 400 milhões de fiéis até 26 de fevereiro, é considerado o maior encontro humano do mundo. O incidente ocorreu quando um grupo de peregrinos tentou ultrapassar barricadas, conforme relatado por Yogi Adityanath, a principal autoridade do Estado de Uttar Pradesh. >