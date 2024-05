Uma pessoa morre e dezenas ficam feridas após turbulência em voo

No avião, estavam 211 passageiros e 18 membros da tripulação na aeronave. "O voo Singapore Airlines #SQ321, operando de Londres (Heathrow) a Singapura em 21 de maio de 2024 encontrou turbulência severa durante o percurso. A aeronave alternou para Bangkok e pousou às 15h45 no horário local (5h45 de Brasília)", disse em nota a companhia aérea.

O avião teve uma queda repentina de 1.000 metros. "Até as 19h50 do horário de Singapura (8h50 de Brasília), 18 indivíduos se encontravam internados. Outros 12 estão recebendo atendimento no hospital. Os demais passageiros e tripulação estão sendo examinados e recebendo tratamento, se necessário, no Aeroporto Internacional Suvarnabhumi em Bangkok", diz a Singapore Airlines.