LUTO

Universitário morre após barra de 65kg cair sobre sua cabeça durante exercício na academia

Ele fazia atividade voltada para panturrilhas quando foi atingido

O incidente, ocorrido em outubro do ano passado, foi registrado por câmeras de segurança e teve o inquérito concluído esta semana. Damian Laba, médico que treinava próximo ao local, relatou ter ouvido um estrondo. "Me levantei e vi Mohammed desmaiado no chão", disse ao "Sun", descrevendo sangue saindo do nariz e da boca da vítima.>